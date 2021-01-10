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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراث تؤجل مؤتمر الكتاب المقدس

الأحد 10/يناير/2021 - 09:47 م
مؤتمر الكتاب المقدس
مؤتمر الكتاب المقدس
تريزة شنودة
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أعلنت مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراب القبطي تأجيل مؤتمرها الدولي للكتاب المقدس القبطي إلى 13 - 17 فبراير 2022، وذلك بدلًا من فبراير هذا العام.

وأشارت المؤسسة، في بيان الأحد، إلى أن هذا التأجيل بسبب تزايد انتشار جائحة كورونا، وحفاظًا على سلامة العلماء المشاركين من كل مكان بالعالم، إضافة إلى المنظمين والمستمعين.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.

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