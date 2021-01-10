مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراث تؤجل مؤتمر الكتاب المقدس

أعلنت مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراب القبطي تأجيل مؤتمرها الدولي للكتاب المقدس القبطي إلى 13 - 17 فبراير 2022، وذلك بدلًا من فبراير هذا العام.وأشارت المؤسسة، في بيان الأحد، إلى أن هذا التأجيل بسبب تزايد انتشار جائحة كورونا، وحفاظًا على سلامة العلماء المشاركين من كل مكان بالعالم، إضافة إلى المنظمين والمستمعين.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.