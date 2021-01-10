محمد فؤاد يستعد لطرح أولى أغنياته في 2021

يواصل المطرب محمد فؤاد في الوقت الحالي تحضيرات عدد من الأغنيات ضمن ألبومه الغنائي الجديد، استعدادا لطرحها للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.ومن المقرر أن يطرح محمد فؤاد أولى أغنياته في عام 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتواجد حاليا بشكل شبه يومي داخل الاستوديو للانتهاء من اللمسات النهائية للأغنية تمهيدا لطرحها.وكان المطرب محمد فؤاد قد طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الحفلة" عبر قناته الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتي.