فتح فصول جديدة لمحو الأمية بالأسكندرية

بحث إسلام لطفى، نائب رئيس اللجنة المركزية لتعليم الكبار ومحو الأمية لحزب الحرية المصري، مع الدكتورة نوال عيسى، مدير عام فرع محو الأمية بالإسكندرية، سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.وقال لطفي، إنه سيتم فتح فصول جديدة للمساهمة في القضاء على الأمية، بالتعاون مع فرع محو الأمية بالاسكندرية، لافتًا إلى أنه جرى تفعيل بنود برتوكول التعاون الذي يتضمن عدة نقاط مهمة لتشجيع الدارسين والمعلمين.أضاف لطفى أن المدرس يقوم بفتح فصل بعدد دارسين من 10 إلى 15 دارسًا بداية من 16 عامًا، ويقوم بالتدريس معهم لمدة 3 شهور، ويجرى امتحان الدارسين طبقا للموعد المحدد من الهيئة.وأشار إلى أنه سيُمنح المدرّس 100 جنيه عن كل دارس ناجح بعد اعتماد النتيجة ويمنح الدارس الناجح مائتين وخمسون جنيها بعد استلام الشهادة في صورة شهادة استثمار أو رصيد بنكي أو دفتر توفير.