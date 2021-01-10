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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العراق يرفع أسعار النفط الخام لآسيا لشهر فبراير بعد الارتفاع السعودي

الأحد 10/يناير/2021 - 08:40 م
النفط
النفط
محمود مرعي
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أعلن العراق عن رفع أسعار جميع مبيعات النفط الخام إلى آسيا لشهر فبراير بعد تحرك مماثل من جانب المملكة العربية السعودية أكبر منتج في أوبك.

وزاد العراق، ثاني أكبر عضو في منظمة أوبك، خام البصرة الخفيف للمشترين في آسيا بمقدار 70 سنتًا للبرميل، ليصل إلى 1.10 دولار فوق المؤشر الإقليمي، وفقًا لقائمة أسعار من جهة تسويق النفط الحكومية.

وشهدت أسواق النفط الخام حالة من الجدل بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. كما رفعت المملكة العربية السعودية أسعارها لمبيعات فبراير الخام إلى آسيا.

ودفع التخفيض السعودي للإنتاج سعر خام برنت إلى الارتفاع لأكثر من 55 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، بارتفاع 8٪ حتى الآن هذا العام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت وحلفاؤها الأسبوع الماضي على إبقاء الإنتاج دون تغيير لمعظم الأعضاء في الوقت الذي يسعى فيه تحالفهم إلى إبقاء الإنتاج مقيدًا وسط ركود الطلب وإغلاق فيروس كورونا، في حين ستتمكن روسيا وكازاخستان من ضخ انتاج أكبر من المقرر، فإن خفض الإنتاج السعودي سوف يفوق زياداتهما.

كما رفع العراق أسعار درجتي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة إلى آسيا، فرفعت أسعار فبراير للبرميل الخفيف والمتوسط ​​إلى الولايات المتحدة، وأبقت على قاعدة البصرة الثقيلة للولايات المتحدة دون تغيير. وستقل تكلفة شحنات خام كركوك من شمال العراق إلى أمريكا. خفضت بغداد كل الأسعار لأوروبا بما لا يقل عن 80 سنتا للبرميل.

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