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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

قبل انطلاق بطولة كرة اليد.. هل تصبح شعلة لزيادة الأفواج السياحية إلى مصر؟

الأحد 10/يناير/2021 - 07:09 م
بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد للرجال
إيناس سعيد
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي ستقام بمصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير، في ظل استعدادات من عدة جهات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، لتثبت مصر للعالم أجمع أنها بر الأمان.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة السياحة والآثار فيلمًا ترويجيًا خاص بالنسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 حيث يلتقى 32 منتخب لكرة اليد من جميع أنحاء العالم، ليكون ضمن خطة ترويجية شاملة للوزارة بتقنيات حديثة تزامنًا مع استضافة الأحداث الرياضية العالمي للترويج للسياحة المصرية.

وفي تصريح سابق للدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، أكد أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الهامة تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية، لذا تحرص الوزارة على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين.

وقال مجدي سليم، الخبير السياحي، إن قدرة مصر على السيطرة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما ظاهر جليًا من خلال أعداد الإصابات القليلة نسبيًا مقارنة بدول أخرى تصل فيها الإصابات اليومية إلى عشرات الآلاف يوميًا، والإجراءات التي تتخذها لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد خبر دليل على ذلك، وهو ما يثبت مدى قدرة القيادة السياسية ووزارة الصحة على التصدي وبكفاءة للحد من تفشي جائحة  كورونا المستجد أمام العالم.

وأوضح «سليم» في تصريح لـ«الدستور» أن هناك تحسن بسيط لمسه المواطنين والإقبال على السفر السياحي بعد ظهور اللقاحات الآمنة ضد فيروس كورونا، فمع حصول الدول على هذه اللقاحات سيكون بداية الشعور بالأمان ولو قليلًا لإمكانية التنقل والسفر، وحصول مصر على حصة من هذه اللقاحات سيكون لها دور في نشر رسالة أنها آمنة للسفر إليها، وهو ما سيشجع السياح على العودة مرة أخرى.

وقال علاء الغامري الخبير السياحي، إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير سلبي على قطاع السياحة بشكل كبير أكثر من أي قطاع آخر، ولكن استطاعت مصر السيطرة على هذه الجائحة وشاهدت القطاع للوقوف على قدميه حتى يستطيع أن يتعافى ويصعد إلى ان تزول الغمة.

وأوضح «الغامري» في تصريح لـ«الدستور» أن مصر تسوق للسياحة بها من خلال الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها وتعلنها للعالم أجمع، لتؤكد له مدى الأمان الذي توفره لمن يقبل عليها من السياح من أي دولة، وأقاموا لبطولة العالم لكرة اليد مع بداية عام 2021 يجعلها بداية جيدة تثبت من خلالها قدرتها على استيعاب السياح فهذه البطولة بمثابة رسالة أمان واطمئنان أن مصر آمنة وقادرة على حماية من يأتي إليها.
 
وأكد أن الاكتشافات الأثرية التي كانت تعلن عنها مصر خلال العام الماضي، ستكون حافز أكبر للسياح القدوم إليها بحيث تعود السياحة بشكل تدريجي، بالطبع لن يكون مثل الأعوام الماضية ولكن بشكل أكثر تدفق عن العام الماضي مع بداية الجائحة التي أخلت بالعالم أجمع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التي ستنظمها مصر، وتعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية، خاصة أن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية فى العالم بعد كرة القدم.

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