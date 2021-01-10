محافظ أسوان يكرم رئيس «الأشراف الأدارسة»

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشيخ إدريس الشريف الإدريسي، رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالعالم الإسلامي وشيخ الطريقة الإدريسية، تقديرًا لدوره المجتمعى والإنسانى فى رأب الصدع ووقف نزيف الدم ومواصلته العمل بجدية لإتمام المصالحات بصعيد مصر، ولم الشمل بين جميع القبائل العربية وجميع الفئات والأطياف، لتحصين اللحمة الوطنية لنسيج المجتمع المصري وحفاظا على الأمن والأمان والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في التنمية الشاملة التي تقوم بها لتحقق التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.من جانبها، تقدمت رابطة الأشراف الأدارسة حول العالم، بالشكر إلى محافظ أسوان، على هذا التكريم الذي حظي بفرحة وسعادة الآلاف من أتباع ومريدي الطريقة الإدريسية وأعضاء الأشراف الأدارسة في داخل وخارج مصر، متمنين التوفيق والسداد والرضا له في عمله محافظاَ لأسوان.