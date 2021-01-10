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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 100 سوري بالتهاب جديد في الكبد بسبب تلوث المياه بحمص

الأحد 10/يناير/2021 - 07:01 م
التهاب جديد في الكبد
التهاب جديد في الكبد
محمد عمر
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تسبب تلوث مياه الشرب بإصابة نحو 100 مواطن سوري بالتهاب الكبد الإنتاني في منطقة تلكخ بريف حمص الغربي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أن مصادر طبية أكدت أن هذا الأمر حدث بسبب تلوث شبكة المياه بفعل الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها منطقة تلكلخ قبل نحو شهر، وتسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكة مياه الشرب في مدينة تلكلخ وقرية عين الخضرا بريفها.

وقال المرصد إن الحالات المرضية بدأت تصل إلى مشفى تلكلخ بشكل يومي منذ نحو أسبوع، وسط استياء شعبي في المنطقة بسبب غياب الرقابة الصحية.

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