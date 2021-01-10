في عيد ميلادها.. سميرة سعيد بإطلالات شبابية



تحتفل الفنانة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها، فهي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، لها جمهور بالوطن العربي أجمع، وتعتبر من اللاتي يهتمن بالمظهر والإطلالة الأنيقة طوال الوقت، والشبابية من خلال إختيار الألوان الشبابية كالأحمر، والوردي، الأخضر الكناري وغيرها من الألوان الأخرى.



القفطان المغربي

يعتبر القفطان المغربي من القطع التى ترتديها سميرة سعيد وتفتخر بها لانتمائها لوطنها المغرب، وتختار من هو مجسم عليها ويحمل العديد من الألوان المختلفة، وهناك المظهر الكلاسيكي للقفطان كالأسود ممزوج بالخطوط الذهبية. تحتفل الفنانة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها، فهي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، لها جمهور بالوطن العربي أجمع، وتعتبر من اللاتي يهتمن بالمظهر والإطلالة الأنيقة طوال الوقت، والشبابية من خلال إختيار الألوان الشبابية كالأحمر، والوردي، الأخضر الكناري وغيرها من الألوان الأخرى.يعتبر القفطان المغربي من القطع التى ترتديها سميرة سعيد وتفتخر بها لانتمائها لوطنها المغرب، وتختار من هو مجسم عليها ويحمل العديد من الألوان المختلفة، وهناك المظهر الكلاسيكي للقفطان كالأسود ممزوج بالخطوط الذهبية.

سميرة سعيد

البنطلون الجلد

ترتدي الفنانة سميرة سعيد، البنطلون الجلد الأسود مع سترة وكارديجان ملون، في إطلالة شبابية مع تنسيقه مع بوت طويل أسود، أي ملابس محددة الخصر.

سميرة سعيد

الجمبسوت

تعتبر الجمبسوت من إطلالات السهرة المميزة التى تسعى الفنانة سميرة سعيد على ارتدائها للظهور بمظهر شبابي مع جسدها الممشوق الرياضي الواضح من ارتداؤها لكافة الاستايلات المختلفة.



الجينز

كما أن الفنانه لديها قطع من الملابس عدة من بينها الجينز والبلوزات المشجرة والملونة لإضفاء بهجة وحيوية على الصورة.