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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. سميرة سعيد بإطلالات شبابية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:14 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
شيماء دهب
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تحتفل الفنانة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها، فهي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، لها جمهور بالوطن العربي أجمع، وتعتبر من اللاتي يهتمن بالمظهر والإطلالة الأنيقة طوال الوقت، والشبابية من خلال إختيار الألوان الشبابية كالأحمر، والوردي، الأخضر الكناري وغيرها من الألوان الأخرى.

القفطان المغربي
يعتبر القفطان المغربي من القطع التى ترتديها سميرة سعيد وتفتخر بها لانتمائها لوطنها المغرب، وتختار من هو مجسم عليها ويحمل العديد من الألوان المختلفة، وهناك المظهر الكلاسيكي للقفطان كالأسود ممزوج بالخطوط الذهبية.
سميرة سعيد
سميرة سعيد
البنطلون الجلد
ترتدي الفنانة سميرة سعيد، البنطلون الجلد الأسود مع سترة وكارديجان ملون، في إطلالة شبابية مع تنسيقه مع بوت طويل أسود، أي ملابس محددة الخصر.
سميرة سعيد
سميرة سعيد
الجمبسوت
تعتبر الجمبسوت من إطلالات السهرة المميزة التى تسعى الفنانة سميرة سعيد على ارتدائها للظهور بمظهر شبابي مع جسدها الممشوق الرياضي الواضح من ارتداؤها لكافة الاستايلات المختلفة.
الجينز
كما أن الفنانه لديها قطع من الملابس عدة من بينها الجينز والبلوزات المشجرة والملونة لإضفاء بهجة وحيوية على الصورة.
في عيد ميلادها..
اندماج الألوان
تحرص سميرة سعيد على دمج استايلات الألوان المختلفة سويًا لتحصل على إطلالة مثالية كدمج الأحمر والأخضر سويًا.

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