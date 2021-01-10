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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا تسجل أكثر من 3000 إصابة و62 حالة وفاة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:22 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
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سجلت رومانيا أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية اليوم الأحد، أن العدد الكلي لإصابات «كوفيد-19» في البلاد قد تجاوز الـ671 ألف حالة، منذ بداية الجائحة، كذلك وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 16 ألفًا و600 حالة.

وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في العاصمة بوخاريست حيث بلغت 825 حالة.

وتلقى أكثر من 100 ألف شخص اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» منذ بداية برنامج التطعيم في رومانيا في الـ27 من شهر ديسمبر الماضي؛ حيث تم الإبلاغ عن آثار جانبية طفيفة وشائعة في 350 حالة، معظمها صداع، أو آلام عضلية، أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، أو شعور بضعف، أو ظهور طفح جلدي.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من حملة التطعيم- التي تستهدف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة- نهاية الأسبوع المقبل.

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