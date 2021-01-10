مصدر أمني ينفي أكاذيب الإخوان حول أوضاع السجون

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائي نتيجة سوء الطعام وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن، إضافة إلى تعرض ذويهم لسوء معاملة أثناء الزيارات والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.أكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة، والذي يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.