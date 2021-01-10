سائق يقتل طالبا قاومه أثناء التعدى عليه جنسيا فى الجيزة

كشف قطاع الأمن العام لغز مقتل طالب على يد سائق توك توك، قام باستدراجه لأحد الشقق أثناء توصيله وحاول التعدي عليه جنسيا وحال مقاومته قام بقتله.تبلغ لمركز أوسيم، أمن الجيزة، من نجار 39 مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته."توك توك" لتوصيله وبالطريق استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيا وعقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة فقام بخنقه فأودى بحياته، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة المُشار إليها.