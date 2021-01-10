رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يقتل طالبا قاومه أثناء التعدى عليه جنسيا فى الجيزة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:14 م
المتهم
المتهم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
كشف قطاع الأمن العام لغز مقتل طالب على يد سائق توك توك، قام باستدراجه لأحد الشقق أثناء توصيله وحاول التعدي عليه جنسيا وحال مقاومته قام بقتله.

تبلغ لمركز أوسيم، أمن الجيزة، من نجار 39 مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته.

"توك توك" لتوصيله وبالطريق استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيا وعقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة فقام بخنقه فأودى بحياته، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة المُشار إليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

بجهود مصرية.. الرباعية تقود إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة