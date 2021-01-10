النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض «سيدة الكرم»

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الأحد، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص بالقوة في غضون مايو عام 2016، في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص.ويأتي ذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.