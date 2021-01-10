معارض تركي عن تصريحات أردوغان حول حرية الصحافة: «نكتة اليوم»

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة يوم الصحفيين العاملين الذي تحتفل به تركيا في العاشر من يناير منذ عام 1961، سخرية المعارضة التركية.وشنت قوى المعارضة موجة من الانتقادات لرسالة أردوغان التي قال فيها إن "تركيا لن تتنازل عن حرية الصحافة"، رغم ما يعيشه الصحفيون الأتراك من أوضاع صعبة وانتهاكات مستمرة من حكومة بلادهم.من جانبه، قال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين، علي ماهر باشاريير، ساخرا من ادعاء أردوغان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إنها نكتة اليوم".