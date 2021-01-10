لا شبهة جنائية في مصرع سيدة ورضيعها بحريق شقتهم السكنية بالشروق

كشفت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع سيدة ورضيعها داخل شقتهم السكنية بمدينة الشروق، وأن ماس كهربائي نشب داخل الشقة أسفر عن تفحمها كاملة.وكانت قد أمرت النيابة بالتصريح بدفن سيدة ونجلها لقى مصرعهما فى حريق شقتهم السكنية بالشروق فور وصولهم المستشفى لتلقى العلاج.وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الشروق بالقاهرة، الخميس، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية والتهمها بالكامل.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشروق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة سير التحقيقات.