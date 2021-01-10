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سياسي

الطاهري بعد استخراج كارنية النواب: سأسعى لتحفيز وجذب الاستثتمار

الأحد 10/يناير/2021 - 01:32 م
نيفين الطاهري
نيفين الطاهري
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب بالتعيين، على ضرورة تحفيز وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي تشريعيًا.

وأضافت الطاهري، عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم، أنه لابد من الاهتمام بالمستثمر الداخلي، حيث يمنح نظيره الخارجي ثقة أكبر في الاستثمار داخل البلاد، قائلة: "المستثمر الأجنبي عندما يرى نظيره الداخلي بيحط فلوسه في البلد وواثق في اقتصاده هذا أمر يحفزه".

وأوضحت، أن مصر حباها الله بكثير من النعم ولا ينقصها أى شيء من الإمكانيات والمقومات، فلديها شبابها وأهلها، مضيفة: "الفكرة فى كيفية توظيف واستخدام هذه الإمكانيات فى كل مرحلة، وكل جهودنا هى بمثابة طوبة فوق طوبه من أجل نهضة وتقدم البلاد".

وأعربت الطاهري عن تفاؤلها بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى وتشكيلته، بقولها: "استشعر أن لديهم رغبة كبيرة فى بذل كل ما فى وسعهم من أجل رفعة الوطن أكثر فأكثر، وهذا لا يقلل من جهد ممن سبقنا".

وأضافت الطاهري: "إننا فى مرحلة تشهد الكثير من المتغيرات وهناك صعوبات كبيرة تحيط بنا ليس بمصر فقط بل العالم بأسرة، ومنها الاقتصادية ونسعى بقدر ما نستطيع من أجل تحقيق النهضة التى ننشدها جميعا وبناء الوطن".

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