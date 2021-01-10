حجز مسؤول مخزن أدوية متهم بحيازة عقاقير مجهولة المصدر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز مسؤول مخزن أدوية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لحيازته كميات كبيرة الأدوية والعقاقير والمنشطات مجهولة المصدر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن أدوية تابع لصيدلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانـون.وعثر بداخل المخزن على كمية من الأدوية والعقاقير والمنشطات "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.