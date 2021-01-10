من بينهم علي جمعة.. 5 نواب معينين يستخرجون كارنيهات العضوية

يواصل النواب المعينون استخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب البرلمانية، اليوم، وتسلم 5 من الأعضاء المعينين كارنيهات عضوية مجلس النواب والحقيبة البرلمانية، مع بدء حفل استقبالهم الذي بدأ منذ قليل بمقر المجلس.وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن الأعضاء الذين تسلموا البطاقة هم الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا، والنائب منصف نجيب، وسحر عبدالمنعم، ونيفين بدوي، ونادية السعدني.و يستكمل المجلس، اليوم، استقبال باقي الـ 28 عضوا المعينين بالمجلس لاستخراج كأرنية العضوية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.