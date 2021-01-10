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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أعمال لم يمهل القدر هادي الجيار استكمالها

الأحد 10/يناير/2021 - 12:24 م
هادي الجيار
هادي الجيار
دعاء عبد المقصود
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رحل الفنان الكبير هادي الجيار، في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عالمنا، في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.

وغيب الموت الفنان الراحل عن عمر 71عاما، تاركا 3 أعمال كان قد تعاقد عليهم مؤخرا وشرع في تصوير أولى مشاهده فيهم.

العمل الأول هو المسلسل الملحمي الاختيار 2 والذي قام بالفعل بتصوير عدد من مشاهده فيه إلا أن القدر لم يمهله لاستكمال دوره بالمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكان من المقرر ان يجسد شخصية والد الفنان أحمد مكي ضمن أحداث المسلسل.

و "الاختيار 2" من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وانجي المقدم، وعدد آخر من النجوم ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

العمل الثاني هو مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان والذي كان يستعد لبدء تصوير دوره فيه خلال أيام، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

العمل الثالث هو مسلسل "ورد" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لحنان مطاوع، وكان قد تعاقد منذ أيام على المشاركة في بطولته وبدأ التحضير له، والعمل يشارك في بطولته نضال الشافعي، ومحمد لطفي، وصلاح عبدالله، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وتيام مصطفى قم،ر وسارة الشامي، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.

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