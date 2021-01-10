إحالة 4 متهمين من عائلة «شكمان» إلى الجنايات لقتلهم شقيقين بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة ٤ متهمين بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية والتمثيل بجثتهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهما لقطعه يد شاب من عائلتهم، إلى محكمة الجنايات.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن إكرامي أحمد، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى وتم سجنه خمسة أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به ٤ متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية تم نقلهما إلى المستشفى على إثرها وتوفيا عقب ذلك.وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفي الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.وعقب دفن المتوفي الأول تجمع أهله وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط ٣٦ متهمًا بالتعدي على منشأة عسكرية وجارِ فحصهم جميعًا حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل إكرامى أحمد حسن، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، محمد أحمد حسن، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان».حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.