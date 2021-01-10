رجال الشرطة ينقذون مواطنة حاولت الانتحار بالمنوفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.. وأثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائى بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ سقوط إحدى السيدات من أعلى كوبرى المشاة بالمجرى المائى لبحر شبين.. على الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوها وتمكنت من إنقاذها وانتشالها قبل غرقها وبالفحص تبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز). وبسؤالها قررت بمحاولة الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات أسرية. وقد لاقت سرعة إنقاذ المواطنة استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.