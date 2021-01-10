مصرع وإصابة 29 في انهيارين أرضيين بإندونيسيا

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 18 أخرون في انهيارين أرضيين تسببت بهما الأمطار الغزيرة غرب إندونيسيا.وأفاد راديتيا جاتي، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم، بأن الانهيارين وقعا في جزيرة جاوة الغربية على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا نتيجة تساقط الأمطار وعدم استقرار حالة التربة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف "جاتي"، أن فرق الإنقاذ تقوم بإجلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن تلك الأمطار تسببت أيضا بإغلاق الطرقات والجسور في البلاد.وتؤدي الأمطار الموسمية إلى حدوث فيضانات متكررة في إندونيسيا حيث يقطن عدد كبير من السكان في المناطق الجبلية أو السهول القريبة من الأنهار والتي تكون عادة عرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات.