الطليباوي: إدراج الفياض على لائحة العقوبات يمثل اعتداء سافرا

لاتزال إعلان الولايات المتحدة الامريكية ووزارة الخزانة بفرض عقوبات على قائد الحشد الشعبي بالعراق، يوم الجمعة الماضية، يثير الجدل ويحدث ضجة بين القيادة في العراق.وقال القيادي في حركة عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، إن قيام أمريكا بإدراج فالح الفياض على لائحة عقوباتها يمثل اعتداءً سافرًا على الدولة العراقية.وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر، إن الفياض يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي فإن هذا الإجراء الأميركي المدان قد يكون مقدمة لإدراج الحشد الشعبي وتصنيفه كمنظمة إرهابية.