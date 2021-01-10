رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يجري اتصالات لمنع محاولات عزله

الأحد 10/يناير/2021 - 09:44 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
طباعة
يجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعدد من أنصاره في الحزب الجمهوري اتصالاتهم، لوقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه خلال الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من أن ولاية ترامب تنتهي في 20 يناير الجاري، الإ أن الديمقراطيين يريدون عزله قبل ذلك بسبب أحداث اقتحام الكونجرس.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن الديمقراطيون يستعدون إلى تقديم لائحة في الكونجرس لعزل ترامب، غدا الاثنين، بعد أن اتهموه بالتحريض على العنف الذي أفضى إلى اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب وبعض الجمهوريين في الكونجرس كثفوا جهودهم، أمس السبت، لتعطيل اعتزام الديمقراطيين عزل بناء على التعديل الـ25 للدستور.

وتابعت الصحيفة"خلف الأبواب المغلقة، يشجع ترامب وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، الحلفاء على التصدي للمساءلة المحتملة، التي قد تفضي إلى العزل".

وطلب ترامب وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع تويتر تؤكد إدانة هذه الخطوة، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

ودعت مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين صادقوا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الأخير في رسالة كتبوها له إلى تجنب إجراءات العزل.

وأصبحت فرصة الديمقراطيين في عزل ترامب أكثر من أي وقت مضى، بعدما ذكرت تقارير إخبارية مساء السبت أن نائب الرئيس مايك بنس، لوح باحتمال العزل بناء على التعديل الـ25 من الدستور، نائيا بنفسه عن الرجل الذي ظل يدعمه لسنوات في البيت الأبيض.

واشترط بنس لعزل ترامب، تصرف الأخير بعدم استقرار أكثر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

ارتفاع مستويات حبوب اللقاح بالجو يسهم فى آلام الحوض

وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عامًا

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»

افتتاح معرض وكأنها القاهرة للفنان عمر الفيومى.. اليوم