ترامب يجري اتصالات لمنع محاولات عزله

يجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعدد من أنصاره في الحزب الجمهوري اتصالاتهم، لوقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه خلال الأيام المقبلة.وعلى الرغم من أن ولاية ترامب تنتهي في 20 يناير الجاري، الإ أن الديمقراطيين يريدون عزله قبل ذلك بسبب أحداث اقتحام الكونجرس.وأفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن الديمقراطيون يستعدون إلى تقديم لائحة في الكونجرس لعزل ترامب، غدا الاثنين، بعد أن اتهموه بالتحريض على العنف الذي أفضى إلى اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي.وأوضحت الصحيفة أن ترامب وبعض الجمهوريين في الكونجرس كثفوا جهودهم، أمس السبت، لتعطيل اعتزام الديمقراطيين عزل بناء على التعديل الـ25 للدستور.وتابعت الصحيفة"خلف الأبواب المغلقة، يشجع ترامب وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، الحلفاء على التصدي للمساءلة المحتملة، التي قد تفضي إلى العزل".وطلب ترامب وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع تويتر تؤكد إدانة هذه الخطوة، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.ودعت مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين صادقوا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الأخير في رسالة كتبوها له إلى تجنب إجراءات العزل.وأصبحت فرصة الديمقراطيين في عزل ترامب أكثر من أي وقت مضى، بعدما ذكرت تقارير إخبارية مساء السبت أن نائب الرئيس مايك بنس، لوح باحتمال العزل بناء على التعديل الـ25 من الدستور، نائيا بنفسه عن الرجل الذي ظل يدعمه لسنوات في البيت الأبيض.واشترط بنس لعزل ترامب، تصرف الأخير بعدم استقرار أكثر.