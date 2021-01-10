انخفاض معدل التضخم الشهري -0.5% لشهر ديسمبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل5.1% لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020، فيما بلغ التضخم السنوي 6.0% لشهر ديسمبر 2020 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض في التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).و هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).