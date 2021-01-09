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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تنعى الدكتور حمدي الطباخ

السبت 09/يناير/2021 - 10:46 م
حمدي الطباخ
حمدي الطباخ
سارة سعودى - فاتن خديوي
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نعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الذي وافته المنية مساء اليوم.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ في العمل، مما كان له أثرًا بالغًا في إنقاذ أرواح الملايين خلال هذه الحرب الشرسة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، كما نجح في إخلاء محافظة القليوبية من فيروس "سي" بكل براعة واقتدار ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بإدارته الحكيمة، فضلًا عن بصماته الخالدة في النهوض بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، كما أنه لم يدخر جهدًا من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقالت الوزيرة: «نعزي أنفسنا في وفاة الدكتور حمدي الطباخ الذي أُصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يعمل بكل جد وتفاني لإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية، لكنه سيبقى رمزًا للإنسان الوطني المتفاني في عمله والذي عاش فارسا نبيلًا في مواجهة الوباء حتى وافته المنية، وسيظل بطلًا يتذكره التاريخ وخالدًا في وجداننا».

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ونحتسبه عند الله شهيد المهنة والإنسانية، هو وكافة زملائه من أبطال الملحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن وأيلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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