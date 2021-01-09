أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة لقواعدها شرق سوريا

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية لقواعدها بريف دير الزور شرقي البلاد.وقالت مصادر سورية، إن رتلًا يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة للقوات الأمريكية اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور وذلك بغية تعزيز قواعد الاحتلال غير الشرعية هناك، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضحت المصادر ذاتها أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة ويرافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.وأشارت الوكالة السورية إلى أن القوات الأمريكية أدخلت مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجستي لنقاط احتلالها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها ضاربة عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.