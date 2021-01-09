مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»
السبت 09/يناير/2021 - 06:15 م
محمد عمرطباعة
قال نبيل الحمر المستشار الإعلامي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، اليوم السبت، إن قطر أوقفت بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية.
وأوضح "الحمر" في بيان عبر حسابه على موقع تويتر أن هذه الواقعة تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، مشيرًا إلى أن ذلك يعد اختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا بالسعودية.
يذكر أن قطر وقعت على بيان التضامن في قمة العلا التاريخية التي عقدت بين دول مجلس التعاون الخليجي وتم الاتفاق على الصلح بين دول الخليج وإنهاء مقاطعة قطر. اضغط هنا
وأوضح "الحمر" في بيان عبر حسابه على موقع تويتر أن هذه الواقعة تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، مشيرًا إلى أن ذلك يعد اختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا بالسعودية.
يذكر أن قطر وقعت على بيان التضامن في قمة العلا التاريخية التي عقدت بين دول مجلس التعاون الخليجي وتم الاتفاق على الصلح بين دول الخليج وإنهاء مقاطعة قطر. اضغط هنا