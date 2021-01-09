سنغافورة تسجل 58 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفًا و836 إصابة، بعد تسجيل 29 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها.ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و580 حالة.