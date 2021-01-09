الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبره يحصلان على لقاح كورونا

قال قصر باكنجهام السبت إن الملكة إليزابيث وزوجها فيليب، دوق أدنبره، حصلا على اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19".وقال بيان صادر عن القصر: "حصلت الملكة ودوق أدنبره اليوم على لقاح كوفيد-19". وتبلغ الملكة من العمر 94 عاما في حين يبلغ عمر زوجها 99 عاما.وقال مصدر بالقصر الملكي إن طبيب الأسرة قام بعملية التطعيم في قصر وندسور، مضيفا أن الملكة أعلنت الخبر لدحض أي تكهنات بهذا الشأن.