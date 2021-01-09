10548 إصابة بكورونا في بولندا
السبت 09/يناير/2021 - 05:46 م
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، السبت، تسجيل 10 آلاف و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و376 ألفا و389 حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) - إنه تم تسجيل 438 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و11 حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) - إنه تم تسجيل 438 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و11 حالة.