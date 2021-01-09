10548 إصابة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، السبت، تسجيل 10 آلاف و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و376 ألفا و389 حالة.وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) - إنه تم تسجيل 438 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و11 حالة.