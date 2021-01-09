باكستان: 40 وفاة و2007 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، 2007 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 499 ألفا و517 حالة.وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية، بأنه تم تسجيل 40 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و598 حالة جراء الفيروس.وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 455 ألفا و445 حالة، بينما توجد 2285 حالة في وضع حرج.