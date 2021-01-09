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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب موغلا التركية

السبت 09/يناير/2021 - 03:47 م
زلزال
زلزال
مروة عنبر
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لليوم الثانى على التوالى، ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر سواحل مدينة موغلا التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة.

وأوضحت إدارة هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال ضرب مدينة موغلا التركية، صباح اليوم، على عمق 14.47 كيلومتر تحت الأرض، وبقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

فيما أفاد مرصد قنديلي التركي للزلازل بأن الزلزال الذي ضرب مدينة موغلا التركية كان على عمق 8.1 كيلو متر تحت الأرض، وبقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتشهد تركيا مؤخرا العديد من الزلازل، إذ تعرضت مدينة إلازيغ إلى أكثر من زلزال، هذا إلى جانب الهزات الارتدادية التي عصفت بها نتيجة لتلك الزلازل.

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