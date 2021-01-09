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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 8 أشخاص إثر حريق هائل بمصنع للدهانات جنوب باكستان

السبت 09/يناير/2021 - 02:57 م
حريق
حريق
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أصيب ثمانية أشخاص من جراء اندلاع حريق هائل بمصنع للدهانات بمدينة "كراتشي" جنوب باكستان.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أنه تم الدفع بـ12 شاحنة إطفاء إلى الموقع في محاولة لإطفاء النيران التي كانت من الدرجة الثالثة وخطرة للغاية، حيث أفاد مسئول بالإطفاء بأن الحريق خرج عن السيطرة لوجود كمية ضخمة من البنزين ومخفف الطلاء داخل المصنع، وأنه يمكن سماع دوي انفجارات داخل المبنى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن فريق الإنقاذ من دخول المصنع بعد السيطرة على الحريق والتأكد من عدم وجود أشخاص.

كما تسبب الحريق في إلحاق أضرار بالغة في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ما دعى لإخلاء المصانع المجاورة ومضخة للبترول بالمنطقة.

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