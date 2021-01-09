«الكاظمي» يأمر بإرسال جرحى المظاهرات للعلاج خارج العراق

أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرارا بإرسال 78 جريحا من جرحى مظاهرات أكتوبر إلى خارج العراق.وقالت مصادر خاصة، لـ"الدستور"، إن وزارة الصحة العراقية قررت إرسال 78 جريحا من جرحى المظاهرات للعلاج خارج العراق، وتحديدا إلى كل من مصر والأردن، لما تمتاز به مستشفيات البلدين من إمكانيات وقدرات كبيرة.وشهد العراق انتفاضة شعبية في الأول من أكتوبر2019، وأدت تلك الاحتجاجات إلى سقوط نحو 700 ضحية وإصابة نحو 25 ألفا بجروح بعضها خطير جدا، وأطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، المقربة من إيران.