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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأب المتهم باغتصاب ابنته المعاقة وحملها سفاحًا: «معرفش حامل من مين»

السبت 09/يناير/2021 - 01:40 م
المتهم
المتهم
حسام التمساح
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تستكمل نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال رئيس النيابة، التحقيقات في اتهام شخص باغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة وحملها منه سفاحا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

وخلال التحقيقات أنكر الأب المتهم اغتصاب ابنته المعاقة وأضاف أنه لا يعرف من السبب في حمل ابنته، بينما أقرت المجني عليها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة.

واستمعت النيابة لأقوال والدة المجني عليها والتي كشفت أنها متزوجه منه منذ ما يقرب من 18 سنة ورزقها الله منه بـ 3 أطفال بينهم المجني عليها، وطوال فترة الزواج كان غير متزن عقليًا.

واضافت الأم أن ابنتها المعاقة "المجني عليها" كانت تهتم بها أكثر من أخوتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتأخر العادة الشهرية لدى ابنتي، والتي تبلغ من العمر 16 سنة، وبالكشف عليها تبين أنها حامل، وعند سؤالها عن الشخص أقرت أنه والدها.

وكان قسم المطرية تلقى بلاغًا من الاأم يتهم زوجها بالتعدي على طفلته، فوجه اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهم، حتى نجح فريق بحث بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث في ملاحقة المتهم والقبض عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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