حبس متهم بالاستيلاء على أموال الدعم بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، بحبس صاحب مخبز استولى على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة.وتلقى اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة، إخطارًا يفيد بضبط شريك ومدير مخبز كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 5958444 جنيها عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة، بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلي أو التصنيع، ويقوم بصرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه شريك بالمخبز رفقة آخرين جار تكثيف الجهود لضبطهما. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.