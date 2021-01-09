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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خيمة وإجراء تاريخي.. كيف استعد البرلمان للجلسة الافتتاحية في ظل كورونا؟

السبت 09/يناير/2021 - 01:07 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استعدادات مكثفة يشهدها مقر مجلس النواب خلال الوقت الحالي، استعدادًا لانطلاق الفصل التشريعي الثاني للمجلس، الثلاثاء المقبل، بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، جاهزية الأمانة لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك عدد من البدائل أمام الأمانة العامة للمجلس، من شأنها تسهيل إجراءات الجلسة الإفتتاحية ومنع أي زحام او تكدس سواء داخل القاعة او خارجها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظا على سلامة النواب، بالجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن التقسيم سيتم على مستوى أعضاء الفردي، حيث سيتواجدون بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة سيحضروا الساعة 2 ظهرا.

وردًا على بعض المقترحات بإجراء القسم بشكل جماعي، أكد فوزي، أن اللائحة لا تبيح ذلك، حيث يجب أن يؤدي الأعضاء القسم عضوا عضوا بشكل منفرد، حيث أن النواب في هذا اليوم يقومون بـ3 أشياء، الأول آداء اليمين الدستورية والالتزام بصيغة القسم، ثم انتخاب رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي خطة محكمة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تتضمن تقسيم دخول الأعضاء إلى القاعة والشرفات، والتي تستطيع أن تتحمل وجود 305 نواب فقط بداخلها لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الأعضاء في الجلوس، كما تم بناء خيمة كبيرة داخل حرم مجلس النواب لتقسيم تواجد النواب بداخلها، ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية ستشهد الجلسة الإجرائية يوم الثلاثاء المقبل، والتي سترأسها النائبة فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، تقسيم دخول النواب إلى القاعة لأداء القسم الدستوري، والتصويت في انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين.

وسيدخل نواب النظام الفردي أولا بواقع 284 نائبا لأداء اليمين الدستوري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء المقبل، وعقب الانتهاء، سيدعو رئيس المجلس المؤقت هولاء النواب للخروج من القاعة، وترفع الجلسة الأولى.

وطبقًا للخطة الموضوعة سيجلس نواب المقاعد الفردية داخل الخيمة الموجودة بالقرب من باب القاعة الرئيسية والمزودة بشاشة عرض كبيرة لمتابعة فعاليات الجلسة الإجرائية الثانية والتي ستعقد في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء، لأداء اليمين الدستوري لنواب القائمة والمعينين بقرار جمهوري.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستوري، سيطلب رئيس المجلس المؤقت النواب المتواجدين بالقاعة إلى الاستمرار داخل مقاعدهم لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، والإعلان عن إجراءات انتخاب رئيس المجلس.

كما تم تدريب عدد من الموظفين التابعين للأمانة العامة بالمجلس، حيث سيتولون المرور بصناديق زجاجية على مقاعد النواب، للحد من التحرك داخل القاعة.

وعقب انتهاء تصويت نواب القائمة والبالغ عددهم 284 نائبا والنواب المعينيين والبالغ عددهم 28 نائبا، سيخرج هؤلاء النواب مع استمرار الجلسة في الانعقاد، ويدخل نواب المقاعد الفردية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس المجلس، ويجلس النواب الآخرين في الخيمة البرلمانية.

وعقب عملية الفرز وانتخاب رئيس المجلس سيتم تكرار نفس السيناريو في انتخابات وكيلي المجلس.

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