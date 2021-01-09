صاحب محل أطلق 4 عاطلين النار عليه بحلوان: خصومة ثأرية السبب

تستمع نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال صاحب محل سوبر ماركت شرع 4 عاطلين في قتله بإطلاق النيران عليه بسبب خصومة ثأرية، وذلك عقب إمكانية سماع أقواله في المستشفى العام.تقدم الأهالي ببلاغ لشرطة النجدة عن إصابة شخص نتيجة إطلاق النار عليه في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص بسبب خصومة ثأرية.وكشفت التحريات أن المتهم استعان بـ 3 أشخاص وأطلق أحدهم النار، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلقتين، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، والقبض على جميع المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.