شريف منير يكشف عن صورة نجله الأكبر للمرة الأولى

كشف الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن نصورة نجله الأكبر فؤاد للمرة الأولى.وعلق شريف على الصورة التي جمعت نجله فؤاد بابنته أسما قائلا: "أسما وفؤاد.. ربنا يخليكوا لي ويجمعكم ومايفرقكم أبدًا.. أبنائي الأعزاء.. شكرًا إنكم في حياتي".وعلى صعيد آخر يستعد شريف منير لتصوير مسلسله الجديد "إجازة مفتوحة" للعرض بعد الموسم الرمضاني القادم بعد التعاقد عليه بشكل رسمي ويعد له حاليا.