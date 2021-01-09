بدء دخول القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى (فيديو)

بدء دخول القطريين إلى السعودية عبر #منفذ_سلوى، ومراسل #العربية يلتقي مواطنا قطريا بعد عبوره المنفذ pic.twitter.com/WzmmqCjhWT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2021

توافد عدد من المواطنين القطريين، اليوم السبت، إلى "منفذ سلوى" الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بعد فتح المنافذ الحدودية بين البلدين في أعقاب اتفاق قمة العلا الخليجية.ودخلت اليوم، أول سيارة قطرية إلى المملكة عبر المنفذ الحدودي بين البلدين، وفقًا لما ذكرته شبكة "العربية" الإخبارية.وقال أول قطري دخل إلى الأراضي السعودية لمراسل "العربية" إن الإجراءات كانت سهلة جدًا، معربًا عن فرحته بعودة العلاقات بين البلدين، كما دعا لاتخاذ الإجراءات الطبية وفحص كورونا، فيما أشار مواطن قطري آخر إلى حفاوة الاستقبال بالمنفذ أثناء وصوله.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.