ولى أمر طالب ثانوية: الدراسة بدأت متأخرة ومن حق أولادنا تخفيف المناهج

ناشدت فاتن أحمد، ولي أمر، وأدمن جروب أبطال التراكمية، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخفيف مناهج الصف الثالث الثانوي، نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكدت ولي الأمر، أن حقهم مشروع فى تخفيف مناهج الثانوية العامة هذا العام الذين أطلقوا عليه «عام الكورونا»، وأضافت « بدأنا الدراسة متأخر، حتى المنصات الإلكترونية بدأت متأخر عن انطلاق العام الدراسي».وأشارت إلى أن العام الماضي، الطلاب تعطلوا شهرين فقط لأنه كان بداية ظهور الكورونا في مصر، إلا أنه تم تخفيف المناهج والمواد غير المضافة للمجموع تم حلها بنظام البوكليت بالمنزل.وأوضحت أن الطلاب بدأو هذا العام بزيادة في أعداد الإصابات والوفيات، قائلة: «أصبح الآن في كل بيت متوفي ومصاب بفيروس كورونا، لابد أن نراعي ظروف الوباء ونخفف العبء على الطالب أسوة بالعام الماضي».