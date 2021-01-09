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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تنفيذ 58% من أعمال تدعيم قناطر زفتى.. والافتتتاح مايو المقبل

السبت 09/يناير/2021 - 11:32 ص
قناطر زفتى
قناطر زفتى
وائل القمحاوى
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ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كافة المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وادفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

وواصلت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم السبت، أعمال تجفيف مايزيد عن منتصف المجري المائي لفرع دمياط، بهدف صيانة وتأهيل الجزء الثاني من هدار خلف قناطر زفتى، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم القناطر وخطة صيانتها، عند الكيلو  1046 على نهر النيل فرع دمياط، بالإضافة إلى تدعيم هويس وقنطرة عمر بك، وهى واحدة من كبريات المشاريع التي يشرف القطاع على تنفيذها، على أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف مايو المقبل، حيث تم الانتهاء من  58% من المستهدف.

يأتي ذلك في إطار خطة القطاع لتأهيل وصيانة كافة القناطر الكبرى، والتي تساهم في التحكم بالتصرفات المائية، ما يضمن عدم إهدارها والاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إليكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لأهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.

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