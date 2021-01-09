ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1866 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 209 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة شروط التراخيص، 33 مخالفة موقف عشوائي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.