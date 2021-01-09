حزب الحرية: ترأس «الشوباشي» جلسة افتتاح البرلمانم شرف للمرأة المصرية

قال حزب الحرية المصري، إن هناك حالة من الفخر تنتاب الأوساط السياسية والبرلمانية في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن ترأس النائبة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري -الفصل التشريعي الثاني- والمقرر لها الثلاثاء المُقبل 12 يناير 2021 بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.وأضاف الحزب، في بيان صحفي، أنه شرف كبير لنا كأحزاب سياسية لها تمثيل برلماني أن تترأس الجلسة الافتتاحية والإجرائية لمجلس النواب امرأة، حيث أن مجرد حدوث ذلك الأمر يعتبر بمثابة شرف وتكريم للمرأة المصرية.واختتم "الحرية المصري" بيانه بأن المجلس الجديد يضم في عضويته أكثر من 160 نائبة وهو أمر غير مسبوق، حيث أن ذلك الأمر بمثابة تتويج لجهود المرأة من خلال دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.