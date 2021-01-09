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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد تلاشى الشبورة.. فتح 12 طريقًا وسط انتشار الخدمات

السبت 09/يناير/2021 - 10:37 ص
الشبورة
الشبورة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وشملت أبرزها الإسكندرية الصحراوي والعلمين والدائرى الإقليمى وأسوان الزراعى وبلبيس الصحراوى ومحور ٣٠ يونيو والفيوم الصحراوى ومحور 26 يوليو والسويس الصحراوى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت عددًا من الطرق، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعًا لوقوع الحوادث.

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