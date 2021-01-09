9 وفيات و347 إصابة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 9 وفيات و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع إنه تم إجراء 1863 فحصا مخبريا جديدا، مشيرة إلى تعافي 555 حالة من المصابين.وأشارت الى ان إجمالي تراكمي المصابين بلغ 45125 إصابة من بينها 8390 حالة نشطة و36302 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433 وفاة.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.