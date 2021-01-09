تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد في مصر 2021

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 بطولة كرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان و للراغبين في متابعة البطولة من خلال شاشات التلفزيون خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ضبط تردد قناة on time sports 3 الناقلة للبطولة على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي و معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

تأخر وصول الفريق البرازيلي يلغي المباراة الودية

من هنا اضطرت مصر وهي الدولة المستضيفة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 المباراة الودية التي كانت ستقام يوم السبت المقبل بين الفريق البرازيلي والفريق المصري استعداد لانطلاق النسخة الـ 27 من بطولة كرة اليد، وذلك بسبب ظروف الطيران مما أدى إلى تأخير وصول الفريق البرازيلي إلى مصر على أن تبدأ البطولة يوم 13 يناير بـ مباراة مصر وتشيلي ضمن منافسات المجموعة السابعة, تفاصيل وصول منتخب البرازيل

أبرز المنتخبات المرشحة بالفوز في بطولة كرة اليد 2021

ويحرص الكثير من محبي الرياضة حاليا على ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 لمتابعة مباريات البطولة حيث من المتوقع أن يفوز بلقب الحصان الأسود 5 منتخبات هم فرنسا وكرواتيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك، وذلك من بين 32 منتخبا مشاركا في البطولة حيث بدأ بعض محافظات مصر بالفعل بالاستعداد للبطولة أبرزهم محافظة الإسكندرية للظهور بشكل لائق أمام العالم.





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