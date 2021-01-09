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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد في مصر 2021

السبت 09/يناير/2021 - 11:42 ص
أون تايم سبورت 3
أون تايم سبورت 3
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تستضيف مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري بطولة كرة اليد للمرة الأولى المشارك فيها 32 منتخبا منهم منهم 7 منتخبات إفريقيا و 16 من دول أوروبا و 4 من آسيا و 4 من أمريكا الجنوبية و1 من أمريكا الشمالية جميعهم يسعون إلى الفوز بالبطولة و التتويج بلقب الحصان الأسود، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 بطولة كرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان و للراغبين في متابعة البطولة من خلال شاشات التلفزيون خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ضبط تردد قناة on time sports 3 الناقلة للبطولة على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي و معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

تأخر وصول الفريق البرازيلي يلغي المباراة الودية 

اضطرت مصر وهي الدولة المستضيفة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 المباراة الودية التي كانت ستقام يوم السبت المقبل بين الفريق البرازيلي والفريق المصري استعداد لانطلاق النسخة الـ 27 من بطولة كرة اليد، وذلك بسبب ظروف الطيران مما أدى إلى تأخير وصول الفريق البرازيلي إلى مصر على أن تبدأ البطولة يوم 13 يناير بـ مباراة مصر وتشيلي ضمن منافسات المجموعة السابعة, تفاصيل وصول منتخب البرازيل من هنا

أبرز المنتخبات المرشحة بالفوز في بطولة كرة اليد 2021

ويحرص الكثير من محبي الرياضة حاليا على ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 لمتابعة مباريات البطولة حيث من المتوقع أن يفوز بلقب الحصان الأسود 5 منتخبات هم فرنسا وكرواتيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك، وذلك من بين 32 منتخبا مشاركا في البطولة حيث بدأ بعض محافظات مصر بالفعل بالاستعداد للبطولة أبرزهم محافظة الإسكندرية للظهور بشكل لائق أمام العالم.

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