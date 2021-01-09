أسقف طما يطلق عظته الأحدث «النمو الروحي في الحياة التكريسية»

ألقى الأنبا إسحق أسقف طما؛ منذ قليل، عظته أون لاين عبر صفحة إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس.وجاءت عظة أسقف طما الأحدث تحت عنوان "النمو الروحي في الحياة التكريسية".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.