ريهام عبدالحكيم تنعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

نعت مطربة الأوبرا ريهام عبدالحكيم وفاة المايسترو الكبير خالد فؤاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله.. من أكتر اللي شجعوني وله الفضل كبير علي.. ربنا يرحمه".وكان قد توفى المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة وأعلن خبر الوفاة المايسترو حمادة أبواليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد".