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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهام عبدالحكيم تنعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 03:21 ص
ريهام عبدالحكيم
ريهام عبدالحكيم
حسين الجندي
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نعت مطربة الأوبرا ريهام عبدالحكيم وفاة المايسترو الكبير خالد فؤاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله.. من أكتر اللي شجعوني وله الفضل كبير علي.. ربنا يرحمه".

وكان قد توفى المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة وأعلن خبر الوفاة المايسترو حمادة أبواليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد".

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