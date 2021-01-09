مشاهير أمريكيون يدعون إلى عزل ترامب

دعا عدد من المشاهير الأمريكيين إلى عزل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته، محذرين من أن عدم فعل ذلك قد يتسبب في "موت الديمقراطية".وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" ألقت المغنية الشهيرة "ليدي جاجا" اللوم على ترامب "لتحريضه على الإرهاب الداخلي"، وقالت: "أتمنى أن نركز على عزل ترامب وتكون للكونجرس السلطة الدستورية اللازمة لمنعه من الترشح للانتخابات مستقبلا".من جهته، أكد المخرج الهوليوودي روب رينر أن أعضاء الكونجرس الذين لا يوافقون على جهود تنحية ترامب "يدعمون الفتنة".كما لاقت دعوات عزل ترامب دعما من الممثلة كيري واشنطن، والنجم مارك روفالو، والمخرجة روزي بيريز، والممثلة ديرا ميسينغ.وتأتي هذه الدعوات على خلفية حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الجمهوريين يوم الأربعاء.